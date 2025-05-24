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UA: в Австралии открыли 71 новый вид пчёл-эндемиков

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Исследователи из Университета Аделаиды и программы Bush Blitz обнаружили 71 ранее неизвестный вид пчёл, встречающихся исключительно в Австралии. Результаты исследования опубликованы в Australian Journal of Taxonomy.

Проект под названием «Рой открытий» объединил данные экспедиций и музейных архивов. Первоначально нашли 28 новых видов в природе, затем ещё 23 — в ходе полевых выездов, а оставшиеся 20 выявили среди музейных коллекций, где образцы долгое время оставались не изученными.

Австралийская дикая фауна пчёл слабо изучена: на континенте насчитывается более 1500 видов диких пчёл, большинство из которых не производят мёд, но играют важную роль в опылении, особенно редких растений. В отличие от них, Apis mellifera — основной медоносный вид — была завезена из Европы.

Открытие новых видов помогает лучше понять значение опылителей в экосистемах. Некоторые виды критически важны для опыления определённых культур и растений, и их потеря из-за климатических изменений может нарушить природный баланс.

Параллельно в России обсуждается законопроект, регулирующий размещение ульев на участках с согласия соседей, что связано с инцидентами, когда пчёлы причиняли вред людям.

Программы вроде Bush Blitz помогают выявлять малоизвестные виды и сохранять биоразнообразие, предотвращая исчезновение организмов без научного описания.

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