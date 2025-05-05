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У собак из Чернобыля изменилась ДНК из-за радиации: внешне они остались прежними

Учёные исследовали ДНК собак, выживших на терри...

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Учёные исследовали ДНК собак, выживших на территории Чернобыльской зоны после аварии на АЭС. Радиоактивное воздействие заметно повлияло на их генетический код — но внешне животные не изменились.

Было изучено три группы: собаки из Славутича (с низким уровнем радиации), из зоны в 15 км от АЭС и из района самой станции. Наибольшие изменения обнаружены у тех, кто жил ближе всего к эпицентру катастрофы.

Исследователи пока не могут точно сказать, сколько времени потребовалось на такие мутации, но подчёркивают — это яркий пример влияния экстремальной среды на генетику, пишет RuNews24.ru.

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