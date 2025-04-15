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У мужчины в Китае появился серьезный диагноз из-за активности при похмелье

33-летний мужчина обратился за помощью после то...

pixabay.com

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Жителю Китая три месяца ставили неверный диагноз, не распознав у него серьёзную патологию сердца. Как сообщает Daily Mail, врачи приняли признаки аневризмы за последствия похмелья и начали лечение от несуществующей болезни.

История была опубликована в медицинском журнале Journal of Medical Case Reports. 33-летний мужчина обратился за помощью после того, как на его лице начали появляться отёки, особенно заметные после употребления алкоголя. Врачи провели обследование и не выявили сердечных нарушений, объяснив симптомы высоким содержанием белка в организме.

Однако состояние пациента ухудшалось, и спустя три месяца он вновь оказался в больнице — на этот раз с признаками сердечной недостаточности. Повторные исследования выявили серьёзную проблему: у мужчины произошёл разрыв аневризмы синуса Вальсальвы — врождённой патологии, которая в этом случае, по мнению специалистов, могла обостриться из-за физической нагрузки после алкоголя.

Пациенту срочно провели операцию. Вмешательство прошло успешно, и спустя полтора года после случившегося мужчина чувствует себя удовлетворительно, пишет Лента.ру.

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