У Марианской впадины выловили неизвестное науке существо

Рыбаки в Тихом океане недалеко от Марианской впадины поймали загадочное глубоководное существо длиной около метра. Его тело — полностью прозрачное, с мерцающими узорами и большими глазами, приспособленными к жизни в абсолютной темноте. Плавники — длинные и изящные, словно у фантастического создания.

Организм был передан в Институт океанографии Скриппса. По словам учёных, его морфология не совпадает ни с одним из известных видов. Это может означать, что человечество открыло новый вид жизни.

Исследования осложняются экстремальными условиями Марианской впадины — высоким давлением, холодом и отсутствием света. Также базы данных по глубоководной фауне пока слишком ограничены, чтобы быстро определить ДНК находки.

Открытие может существенно расширить наши знания о жизни в самых глубоких слоях океана. Учёные продолжают изучать находку и не исключают, что это лишь первая из многих загадок Марианской впадины, пишет Медиа Поток.