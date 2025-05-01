Туристы завязли в 10 км пробках на Крымском мосту

На майские праздники многие россияне решили отправиться в Крым, что привело к образованию очереди на подъездах к Крымскому мосту в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона сообщил, что для повышения комфорта путешественников были организованы дополнительные меры: установлены пункты раздачи питьевой воды, а также обеспечено дежурство медиков.

«Администрация Темрюкского района организовала дежурство медиков рядом с очередью, установлены 18 биотуалетов и два пункта раздачи питьевой воды с участием волонтёров», — сообщили в пресс-службе оперштаба.

Напоминаем, что длина пробки к Крымскому мосту достигла 10 километров. Со стороны Тамани перед мостом выстроилась очередь из 2 635 автомобилей. В связи с заторами Российский союз туриндустрии предложил властям Крыма и Краснодарского края рассмотреть возможность увеличения пропускной способности контрольно-пропускных пунктов и оптимизировать транспортные потоки в период майских праздников.