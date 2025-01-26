Не у нас
· 16+ · Служба новостей

Туристы обнаружили мазутное пятно на пляже в Олимпийском парке Сочи

Подписаться в Telegram

На одном из пляжей в Сириусе туристы обнаружили мазутное пятно, которое засняли на видео. Кадры, опубликованные в телеграм-канале «Сочи Онлайн», вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи предположили, что причиной загрязнения могли стать перелётные птицы из Анапы, хотя площадь пятна была сравнительно небольшой.

Реакция пользователей

В комментариях под публикацией люди активно выражали свои опасения:

  • «Неужели началось?»
  • «Скоро все будем в этом мазуте: у кого руки, у кого душа, у кого совесть!»
  • «Надеюсь, вы додумались сложить это в пакетик и выкинуть».

Обстановка в Анапе и возможные последствия

На фоне этих событий в Анапе, где экологическая ситуация после недавних выбросов мазута остаётся напряжённой, бизнесмены начали массово распродавать свои объекты. За последние дни на платформах появилось более 100 объявлений о продаже гостиниц, кафе и ресторанов.

Цены на продажу варьируются от 15 до 250 млн рублей. Многие предприниматели опасаются снижения туристического потока из-за ухудшения экологической обстановки, что может привести к снижению цен на отдых.

Комментарий специалистов

По информации научно-технологического центра «Сириус», на середину января 2025 года выбросы нефтепродуктов в акватории города официально не фиксировались. Однако учёные не исключают, что с приближением летнего сезона нефтепродукты могут всплыть в районе Большого Сочи, и рекомендуют внимательно следить за ситуацией.

Общий спад деловой активности

Ухудшение экологической ситуации на курортах Сочи и Анапы уже сказывается на деловой активности в сфере гостеприимства. Массовая продажа туристических объектов говорит о растущем недоверии к региону как к экологически безопасному месту для отдыха.

Если ситуация с выбросами нефтепродуктов не будет решена в ближайшее время, это может существенно подорвать туристическую привлекательность региона.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Морозы, метели и потепление: как погода в Казани удивляет в январе 2025 года

Важное в РТ

день назад

Сбер: Карьерный рост, развитие и поддержка на каждом этапе

чем вытравить борщевик

Новости Татарстана

день назад

В 63 года скончался бывший судья ВС РТ Мурман Силагадзе

Интересное в Казани

3 дня назад

Дешевле не станет: рассказываем, на сколько подорожает земля в казанской агломерации и когда выгоднее делать покупку

стоимость мастермайнд в Москве

Новости Казани

23 часа назад

В Казани на Вишневского столкнулись не менее 6 машин

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин взял на контроль ситуацию матери 3 детей из Татарстана

Новости Казани

22 часа назад

Прокуратура Казани выясняет обстоятельства ДТП, где пострадали дети

Новости Татарстана

день назад

Депутаты и силовики: кто пошел под суд в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

день назад

В селе Сиктерме в Татарстане появится новый курорт
Новости Казани
день назад

В Комитете ОКН по РТ рассказали, почему не реставрируют дом Ушковой

Дом Ушковой был построен на рубеже XIX–XX веков

Новости Казани

минуту назад

Аюпова: "Надеюсь Центр ремесел в ЦУМе откроется в 2025 году"

Новости Татарстана

минуту назад

1195 татарстанцев запретили сделки с недвижимостью без личного участия

Новости Татарстана

6 минут назад

В аэропортах Казани и Нижнекамска проверяют на вирус Марбург

Новости Татарстана

6 минут назад

Предприниматель из Татарстана пойдет под суд за хищение 102 тысяч субсидии
Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли и...
Новости Татарстана
день назад

Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли из-за антисанитарии

Не у нас

11 минут назад

Ученые нашли в Чернобыле черных лягушек и неубиваемых червей

Не у нас

11 минут назад

Туристы обнаружили мазутное пятно на пляже в Олимпийском парке Сочи

Происшествия

16 минут назад

На Черном море зафиксировали новые выбросы мазута
АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году направил...
Новости России
6 дней назад

АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году направило на благотворительность свыше 50 млн рублей