Туристы обнаружили мазутное пятно на пляже в Олимпийском парке Сочи

На одном из пляжей в Сириусе туристы обнаружили мазутное пятно, которое засняли на видео. Кадры, опубликованные в телеграм-канале «Сочи Онлайн», вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи предположили, что причиной загрязнения могли стать перелётные птицы из Анапы, хотя площадь пятна была сравнительно небольшой.

Реакция пользователей

В комментариях под публикацией люди активно выражали свои опасения:

«Неужели началось?»

«Скоро все будем в этом мазуте: у кого руки, у кого душа, у кого совесть!»

«Надеюсь, вы додумались сложить это в пакетик и выкинуть».

Обстановка в Анапе и возможные последствия

На фоне этих событий в Анапе, где экологическая ситуация после недавних выбросов мазута остаётся напряжённой, бизнесмены начали массово распродавать свои объекты. За последние дни на платформах появилось более 100 объявлений о продаже гостиниц, кафе и ресторанов.

Цены на продажу варьируются от 15 до 250 млн рублей. Многие предприниматели опасаются снижения туристического потока из-за ухудшения экологической обстановки, что может привести к снижению цен на отдых.

Комментарий специалистов

По информации научно-технологического центра «Сириус», на середину января 2025 года выбросы нефтепродуктов в акватории города официально не фиксировались. Однако учёные не исключают, что с приближением летнего сезона нефтепродукты могут всплыть в районе Большого Сочи, и рекомендуют внимательно следить за ситуацией.

Общий спад деловой активности

Ухудшение экологической ситуации на курортах Сочи и Анапы уже сказывается на деловой активности в сфере гостеприимства. Массовая продажа туристических объектов говорит о растущем недоверии к региону как к экологически безопасному месту для отдыха.

Если ситуация с выбросами нефтепродуктов не будет решена в ближайшее время, это может существенно подорвать туристическую привлекательность региона.