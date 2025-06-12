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Туристы начали использовать ChatGPT для планирования путешествий

Использование ChatGPT для составления туристиче...

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Использование ChatGPT для составления туристических маршрутов стало популярным среди российских путешественников. Несмотря на то что многие по-прежнему сдержанно относятся к искусственному интеллекту, один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» поделился своим опытом. Он рассказывал, как с помощью нейросети спланировал маршруты по Таиланду, Малайзии и другим странам, что раньше требовало использования разных сервисов. Мы решили проверить, насколько эффективен этот инструмент для составления маршрутов в России.

Начали с Москвы. На запрос «куда сходить туристу летом 2025 года?» ChatGPT предлагает стандартные маршруты: Красную площадь, ВДНХ, Арбат, Третьяковскую галерею, Сокольники и другие популярные места. Однако, на взгляд нейросети, для хорошего дня в Москве нужно только два действия: кушать и гулять. Рекомендации по культурным мероприятиям ограничиваются часто проводимыми событиями, например, Московским международным кинофестивалем. Однако есть и неточности. Например, в списке летних мероприятий был упомянут фестиваль уличного искусства «Стенография», который на самом деле проходит в Екатеринбурге.

Далее мы проверили рекомендации для Челябинска. Этот город, хотя и не так популярен среди туристов, по мнению ChatGPT, тоже имеет что предложить. ИИ советует не только прогулки по центру с посещением музеев и ресторанов, но и экскурсии в Кургизскую долину и к озеру Тургояк, одно из самых чистых водоемов Южного Урала. Также он упоминает велопробеги и спортивные мероприятия. Однако в ответах на запросы о культурных событиях нейросеть иногда предлагает мероприятия, которые уже завершились, а некоторые из них проводятся уже несколько лет подряд.

Таким образом, ChatGPT оказывается полезным инструментом для быстрого поиска информации о маршрутах. Однако стоит помнить, что информация может быть не всегда актуальной, и за ней нужно следить и перепроверять.

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