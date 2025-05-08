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Турэксперт Лозунов предупредил о городах, где терпеть не могут туристов

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Опытный путешественник Максим Лозунов поделился своим антирейтингом городов, где туристов не ждут с радушием.

Первым он назвал Берлин. По его словам, столица Германии буквально переполнена приезжими, и это сильно раздражает местных. Максим отметил, что сам столкнулся с агрессивным отношением со стороны немецкой молодежи. Словесный конфликт мог перерасти в потасовку, но ситуация не вышла из-под контроля — отпугнул молодых людей внушительный рост россиянина.

На втором месте оказался Каракас. По мнению Лозунова, столицу Венесуэлы лучше избегать вовсе — там высокая преступность, и многие районы контролируются наркокартелями. Он рекомендует не ехать туда без крайней необходимости.

Третью строчку заняла Венеция. Как отметил путешественник, местные жители, особенно гондольеры, часто проявляют грубость к туристам. Вероятно, причина — в неослабевающем потоке гостей, который утомляет горожан год за годом. Об этом сообщает издание АБН24.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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