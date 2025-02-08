Треть живых существ могут исчезнуть на Земле из-за смены климата к 2100 году

Специалисты предупреждают: если человечество не сократит выбросы парниковых газов, мир может потерять треть своих обитателей. Это связано с ростом средней глобальной температуры на 1,5°C.

Под наибольшим риском окажутся виды, обитающие в горах, на островах и в пресноводных экосистемах. Опасность грозит также животным, населяющим Южную Америку, Австралию и Новую Зеландию.

Основные причины — изменение количества осадков и повышение температуры воздуха. Например, потепление нарушает природные циклы: бабочки-монархи больше не совпадают по времени с цветением растений, которые они опыляют. Такие сбои заставляют животных менять ареал, что приводит к сокращению их численности.

Массовое перемещение видов может поставить под угрозу жизнь миллионов существ. Однако, если удастся удержать глобальное потепление ниже 1,5°C, последствия будут менее разрушительными, сообщает дзен-канал «Наука».