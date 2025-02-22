Не у нас
· 16+ · Диана Вагапова

TopSpeed составил топ-10 самых надежных машин и лидером оказалась Mazda 6

Исследование, проведенное американским порталом...

Подписаться на Дзен.канал

Исследование, проведенное американским порталом TopSpeed, выявило десять самых надежных автомобилей, которые с высокой вероятностью смогут проехать более 320 тысяч километров без серьезных поломок. Эксперты оценивали машины по их долговечности и стоимости обслуживания.

На последних местах списка оказались следующие модели:

  • Chevrolet Malibu (1,5-литровая турбочетверка, 162 л.с., вариатор): получил 78 баллов из 100 по версии J.D. Power. Средний ежегодный расход на обслуживание составляет 532 доллара (47 тыс. рублей), а за 10 лет — около 6642 долларов (585 тыс. рублей).

  • Toyota Corolla (2024, 2,0-литровый двигатель, 171 л.с., вариатор): также оценена в 78 баллов из 100. Обслуживание в год обойдется в 362 доллара (32 тыс. рублей), а за 10 лет — 4229 долларов (373 тыс. рублей).

  • Chevrolet Impala (2020, 3,6-литровый V6, 309 л.с., шестиступенчатый «автомат»): получила 78 баллов из 100. Стоимость обслуживания составляет 568 долларов в год (50 тыс. рублей), а за 10 лет — 6692 доллара (590 тыс. рублей).

  • Toyota Prius (2024, 2,0-литровый двигатель, 197 л.с., гибрид): с 79 баллами из 100. Стоимость годового обслуживания составит 408 долларов (36 тыс. рублей), за 10 лет — 4157 долларов (367 тыс. рублей).

  • Toyota Avalon (2022, 3,5-литровый V6, 305 л.с., восьмиступенчатый «автомат»): получила 80 баллов из 100. Средняя стоимость ТО в год — 463 доллара (41 тыс. рублей), за 10 лет — 4529 долларов (400 тыс. рублей).

Топ-5 самых надежных автомобилей:

5.Honda Accord 2024 г.в. — 81 балл из 100.

4.Lexus ES 2024 г.в. — 82 балла из 100.

3.Toyota Camry 2024 г.в. — 83 балла из 100.

2.Honda Civic 2024 г.в. — 83 балла из 100.

1. Mazda 6 2021 г.в. — 83 балла из 100.

Эти автомобили были признаны наиболее надежными на рынке, сочетая долгий срок службы и относительно низкие расходы на обслуживание.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Пловец, тренер, капитан: Никита Королев о победах, страхах и испытаниях на пути к успеху

Интересное в Казани

день назад

Откуда скидки 60% на анализы в Казани? Разбираемся, можно ли им доверять

тараканы и парогенератор

Новости Татарстана

4 часа назад

Владимир Леонов рассказал, почему будут открывать школу Загитовой, а не Валиевой

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

раскрутка интернет магазина цена в Москве

Новости Татарстана

7 часов назад

В аэропорту Казани и Нижнекамска 22 февраля ввели временные ограничения

Новости Казани

21 час назад

Стало известно, когда в Казани откроется Школа фигурного катания Загитовой

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти студента на паре в Татарстане

Новости Казани

4 часа назад

22-летняя Алина Загитова выступила с номером на льду Амура

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане ожидается -28 градусов
Новости Казани
2 дня назад

В Казани 25 февраля могут перекрыть ряд улиц из-за съемок фильма

Проект постановления об ограничении движения се...

Не у нас

8 минут назад

Лишь 3% россиян готовы работать под начальством женщины

Гид по скидкам Казани

день назад

Женский гид в Казани: красота, стиль, здоровье и отдых для современных женщин

Новости Татарстана

23 минуты назад

В 3 городах Татарстана силовики ищут нелегалов в клубах единоборств

Новости Татарстана

33 минуты назад

В 85 лет умер экс-зам премьер-министра Татарстана
63-летний казанец выпал с балкона, когда счищал...
Новости Казани
день назад

63-летний казанец выпал с балкона, когда счищал сосульки

Не у нас

43 минуты назад

Зарплата таксистов в разных регионах страны: от 84 606 до 135 788 рублей

Не у нас

58 минут назад

TopSpeed составил топ-10 самых надежных машин и лидером оказалась Mazda 6

Не у нас

час назад

Исследование показало: самый популярный в России суп - сырный

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни мо...
Интересное в Казани
5 дней назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев