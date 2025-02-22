TopSpeed составил топ-10 самых надежных машин и лидером оказалась Mazda 6

Исследование, проведенное американским порталом TopSpeed, выявило десять самых надежных автомобилей, которые с высокой вероятностью смогут проехать более 320 тысяч километров без серьезных поломок. Эксперты оценивали машины по их долговечности и стоимости обслуживания.

На последних местах списка оказались следующие модели:

Chevrolet Malibu (1,5-литровая турбочетверка, 162 л.с., вариатор): получил 78 баллов из 100 по версии J.D. Power. Средний ежегодный расход на обслуживание составляет 532 доллара (47 тыс. рублей), а за 10 лет — около 6642 долларов (585 тыс. рублей).

Toyota Corolla (2024, 2,0-литровый двигатель, 171 л.с., вариатор): также оценена в 78 баллов из 100. Обслуживание в год обойдется в 362 доллара (32 тыс. рублей), а за 10 лет — 4229 долларов (373 тыс. рублей).

Chevrolet Impala (2020, 3,6-литровый V6, 309 л.с., шестиступенчатый «автомат»): получила 78 баллов из 100. Стоимость обслуживания составляет 568 долларов в год (50 тыс. рублей), а за 10 лет — 6692 доллара (590 тыс. рублей).

Toyota Prius (2024, 2,0-литровый двигатель, 197 л.с., гибрид): с 79 баллами из 100. Стоимость годового обслуживания составит 408 долларов (36 тыс. рублей), за 10 лет — 4157 долларов (367 тыс. рублей).