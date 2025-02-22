TopSpeed составил топ-10 самых надежных машин и лидером оказалась Mazda 6
Исследование, проведенное американским порталом TopSpeed, выявило десять самых надежных автомобилей, которые с высокой вероятностью смогут проехать более 320 тысяч километров без серьезных поломок. Эксперты оценивали машины по их долговечности и стоимости обслуживания.
На последних местах списка оказались следующие модели:
Chevrolet Malibu (1,5-литровая турбочетверка, 162 л.с., вариатор): получил 78 баллов из 100 по версии J.D. Power. Средний ежегодный расход на обслуживание составляет 532 доллара (47 тыс. рублей), а за 10 лет — около 6642 долларов (585 тыс. рублей).
Toyota Corolla (2024, 2,0-литровый двигатель, 171 л.с., вариатор): также оценена в 78 баллов из 100. Обслуживание в год обойдется в 362 доллара (32 тыс. рублей), а за 10 лет — 4229 долларов (373 тыс. рублей).
Chevrolet Impala (2020, 3,6-литровый V6, 309 л.с., шестиступенчатый «автомат»): получила 78 баллов из 100. Стоимость обслуживания составляет 568 долларов в год (50 тыс. рублей), а за 10 лет — 6692 доллара (590 тыс. рублей).
Toyota Prius (2024, 2,0-литровый двигатель, 197 л.с., гибрид): с 79 баллами из 100. Стоимость годового обслуживания составит 408 долларов (36 тыс. рублей), за 10 лет — 4157 долларов (367 тыс. рублей).
Toyota Avalon (2022, 3,5-литровый V6, 305 л.с., восьмиступенчатый «автомат»): получила 80 баллов из 100. Средняя стоимость ТО в год — 463 доллара (41 тыс. рублей), за 10 лет — 4529 долларов (400 тыс. рублей).
Топ-5 самых надежных автомобилей:
5.Honda Accord 2024 г.в. — 81 балл из 100.
4.Lexus ES 2024 г.в. — 82 балла из 100.
3.Toyota Camry 2024 г.в. — 83 балла из 100.
2.Honda Civic 2024 г.в. — 83 балла из 100.
1. Mazda 6 2021 г.в. — 83 балла из 100.
Эти автомобили были признаны наиболее надежными на рынке, сочетая долгий срок службы и относительно низкие расходы на обслуживание.
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