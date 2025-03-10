Топ-5 эпидемий, которые предопределили будущее человечества

Несмотря на развитие науки и медицины, вирусные эпидемии по-прежнему представляют серьёзную угрозу. Некоторые заболевания получили название «тихие убийцы» из-за высокой смертности и быстрого распространения.

Чума

Одной из самых разрушительных эпидемий в истории стала чума. В Средневековье она унесла миллионы жизней, а в XVI веке жертвами инфекции стали около 60 миллионов человек. В этот период появились первые карантинные меры и защитные костюмы для врачей. В дальнейшем, в 1934 году, советский бактериолог Магдалина Покровская предложила эффективную живую вакцину против чумы.

Холера

Эта болезнь развивается в антисанитарных условиях, при высокой влажности и скученности населения. На ранних стадиях холера напоминает пищевое отравление или дизентерию: у пациентов наблюдаются жажда, слабость, озноб, рвота и диарея. При отсутствии своевременного лечения заболевание может привести к летальному исходу.

Оспа

Заболевание передаётся воздушно-капельным и контактным путём. Оно сопровождается лихорадкой, болезненной сыпью, светобоязнью и затруднением глотания. Вирус поражает не только кожу, но и нервную систему. Несмотря на многовековую историю вспышек, в 1980 году Всемирная организация здравоохранения официально объявила о полном искоренении оспы.

Грипп

Хотя многие воспринимают грипп как обычное сезонное заболевание, он остаётся одной из самых распространённых вирусных инфекций. Его осложнения особенно опасны для людей с ослабленным иммунитетом.

Лихорадка Эбола

Заболевание начинается с привычных симптомов — лихорадки, озноба, кашля и болей в животе. Однако в прошлом его летальность достигала 50%, что означало гибель каждого второго пациента. После вспышки в 2014 году была создана вакцина, которая стала доступной в 2016 году.

Эти вирусы оказали огромное влияние на историю человечества, изменили развитие медицины и системы здравоохранения. Однако и сегодня многие инфекции продолжают представлять угрозу, требуя постоянного внимания учёных и врачей, сообщает «Вокруг Света».