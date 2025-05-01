Точка Немо остается белым пятном на карте после века исследований

В южной части Тихого океана находится уникальное место под названием Точка Немо — это самая удалённая от суши точка на планете. Её также называют океаническим полюсом недоступности.

Это место поражает своей полной изоляцией: здесь не проходят корабли, не пролетают самолёты, и почти нет признаков человеческой активности. В этом районе сложно ориентироваться — нет ориентиров по сторонам света и не наблюдается привычная смена дня и ночи. Всё это делает Точку Немо по-настоящему "мертвой зоной" на карте Земли.

Точку впервые рассчитали в 1992 году с помощью компьютерной программы. Это сделал хорватский инженер-геодезист. Название «Немо» (в переводе с латинского — «никто») подчеркивает её отдалённость и пустоту.

Но даже в таком уединённом месте природа не перестаёт удивлять. В 1997 году здесь зафиксировали загадочные подводные звуки, не похожие ни на один из известных. Некоторые учёные считают, что это мог быть отколовшийся ледник из Антарктиды, но точного объяснения до сих пор нет.

Кроме того, в районе Точки Немо обнаружена мощная озоновая дыра. Это делает уровень ультрафиолета в этой части океана особенно высоким и опасным.

Сегодня Точка Немо привлекает внимание не только географов, но и исследователей, изучающих необычные явления в океане, сообщает "Говорит Уфа".