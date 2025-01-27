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The Irish Sun: В Ирландии на пляже нашли тушу 20-метрового вымирающего кита

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На одном из пляжей города Уотерфорд, Ирландия, была найдена туша 20-метрового финвала, сообщает The Irish Sun. Останки животного вынесло на мелководье в районе между парковками Ballinclamper и Ballinard.

Эксперты, осмотревшие тушу, подтвердили, что это финвал. По их словам, кит погиб несколько дней назад, что видно по его побледневшей коже — у живых финвалов бока и спина обычно окрашены в тёмно-серые или коричневые тона.

Местные власти предостерегли граждан от приближения к туше, особенно с домашними животными, так как это может быть опасно. В ближайшее время планируется утилизация останков животного.

Финвал — близкий родственник синего кита и второе по размеру животное на планете. Эти киты обитают во всех океанах, включая воды Ирландии. Однако на сегодняшний день финвалы находятся под угрозой исчезновения и занесены в список охраняемых видов.

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