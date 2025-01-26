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The Guardian: ученые приблизились к созданию искусственных половых клеток

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Британские репродуктологи заявляют, что технология выращивания яйцеклеток и сперматозоидов в лаборатории находится на этапе, близком к практическому внедрению. Эти разработки могут радикально изменить подход к лечению бесплодия в течение ближайших десяти лет.

Метод, известный как in-vitro гаметы (IVG), позволяет получать половые клетки из кожных или стволовых клеток благодаря генетическому перепрограммированию. Финансирование из Кремниевой долины ускорило прогресс в этой области, а первые результаты исследований на мышах уже продемонстрировали возможность успешного воспроизводства потомства, включая примеры с двумя биологическими отцами.

Руководитель Управления по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA) Питер Томпсон отметил, что IVG может значительно расширить доступность половых клеток для исследований и лечения. Особенно перспективным метод выглядит для мужчин с низким числом сперматозоидов и женщин с недостаточным овариальным резервом.

Хотя успехи на людях пока ограничены, эксперты уверены, что в ближайшие 2–10 лет технология может стать стандартной клинической практикой. Однако она сопровождается серьезными этическими и правовыми вопросами.

Одним из ключевых рисков является возможность передачи генетических изменений будущим поколениям. Дополнительно обсуждаются такие темы, как "соло-родительство" и "множественное родительство". Специалисты предлагают запретить "соло-родительство" из-за повышенных генетических рисков, но допускают возможность "множественного родительства" при строгом контроле.

Кроме того, технологии IVG открывают перспективы масштабного генетического скрининга эмбрионов и устранения возрастных ограничений для беременности. Вопросы безопасности и этики требуют детального изучения, чтобы избежать непредвиденных последствий, сообщает The Guardian.

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