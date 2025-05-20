Учёные предсказали, что таяние ледников вызовет неизбежный подъём уровня мирового океана на 1–2 метра. Это приведёт к массовому переселению людей из прибрежных районов, пишет «Взгляд» со ссылкой на The Guardian.

Причиной станет сокращение ледяных щитов в Гренландии и Антарктике — с 1990-х годов скорость их таяния выросла в четыре раза. Сейчас около 230 миллионов человек живут всего в метре над уровнем моря, а около миллиарда — в зонах, расположенных ниже десяти метров.

Профессор Джонатан Бамбер из Бристольского университета предупредил, что масштабы переселения будут беспрецедентными для современного мира. Особенно тяжёлая ситуация ожидает бедные страны, например, Бангладеш. По его словам, восстановление ледников займёт сотни или тысячи лет, а потерянные земли останутся затопленными на долгое время.