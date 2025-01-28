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ТГУ: Ягоды шиповника борются с раком

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Исследователи из инженерной школы «Агробиотек» Томского государственного университета, ВИР имени Вавилова, ДВФУ и СФНЦА РАН выявили в шиповнике 48 новых соединений, которые ранее не использовались для экстрактов. Среди них особое внимание привлекли яцеозидин и цирсилиол, обладающие противораковым действием. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Впервые обнаруженный яцеозидин показал способность разрушать раковые клетки при мультиформной глиобластоме — одной из наиболее агрессивных опухолей мозга. Кроме того, цирсилиол оказался эффективным в борьбе с раком кожи, толстой кишки и остеосаркомой.

Для выделения этих веществ ученые использовали метод сверхкритической экстракции с применением CO2 под высоким давлением, где газ и жидкость находятся в промежуточном состоянии. Процесс проходил при температуре 50–70 градусов и давлении 200–250 атмосфер. Исследование охватило три вида шиповника: иглистый, тупоушковый и морщинистый. В результате удалось выявить 283 химических соединения, 48 из которых обнаружили в ягодах впервые.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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