ТГУ: Ягоды шиповника борются с раком

Исследователи из инженерной школы «Агробиотек» Томского государственного университета, ВИР имени Вавилова, ДВФУ и СФНЦА РАН выявили в шиповнике 48 новых соединений, которые ранее не использовались для экстрактов. Среди них особое внимание привлекли яцеозидин и цирсилиол, обладающие противораковым действием. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Впервые обнаруженный яцеозидин показал способность разрушать раковые клетки при мультиформной глиобластоме — одной из наиболее агрессивных опухолей мозга. Кроме того, цирсилиол оказался эффективным в борьбе с раком кожи, толстой кишки и остеосаркомой.

Для выделения этих веществ ученые использовали метод сверхкритической экстракции с применением CO2 под высоким давлением, где газ и жидкость находятся в промежуточном состоянии. Процесс проходил при температуре 50–70 градусов и давлении 200–250 атмосфер. Исследование охватило три вида шиповника: иглистый, тупоушковый и морщинистый. В результате удалось выявить 283 химических соединения, 48 из которых обнаружили в ягодах впервые.