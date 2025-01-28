Термоядерный реактор в Китае рекордные 18 минут удерживал плазму

Китайский экспериментальный термоядерный реактор EAST («Токамак») 15 января 2025 года удерживал горячую плазму в стабильном состоянии в течение рекордных 1066 секунд. Это более чем в два раза превышает предыдущий рекорд — 403 секунды, сообщает The Chinese State Media.

Реакторы термоядерного синтеза называют «искусственным солнцем», поскольку их принцип работы напоминает процессы на звёздах: атомы водорода сливаются в атомы гелия под воздействием высоких температур и давления, выделяя при этом огромное количество энергии. Однако, в отличие от Солнца, где давление значительно выше, земные реакторы вынуждены компенсировать это температурой, достигающей миллиона градусов Цельсия.

Значение рекорда

EAST, сверхпроводящий реактор с магнитным удержанием, смог поддерживать устойчивый замкнутый цикл плазмы — высокотемпературного состояния материи — более 18 минут. Хотя реакторы подобного типа пока не достигли точки «зажигания» (самоподдерживающейся реакции синтеза), новый рекорд демонстрирует прогресс в создании технологий для длительной циркуляции плазмы. Это важно для разработки термоядерных установок, которые в будущем смогут вырабатывать электроэнергию.

Сун Юнтао, директор Института физики плазмы Китайской академии наук, отметил:

«Для непрерывного производства энергии на термоядерных установках необходимо, чтобы реактор стабильно работал с высокой эффективностью в течение тысяч секунд».

Перспективы термоядерной энергии

Термоядерный синтез считается потенциально бесконечным источником чистой энергии, не связанной с выбросами парниковых газов и образованием значительных ядерных отходов. Тем не менее, технология находится в разработке уже более 70 лет. Пока существующие реакторы потребляют больше энергии, чем производят.

Например, в 2022 году Национальный центр зажигания США добился кратковременного «зажигания» в своей активной зоне, используя метод лазерных вспышек. Однако система всё равно потребила больше энергии, чем произвела.

Что дальше?

Хотя новый рекорд EAST ещё не обеспечивает практической реализации термоядерной энергии, он является значительным шагом вперёд. Устойчивые замкнутые плазменные циклы, как в эксперименте EAST, критически важны для будущих термоядерных электростанций.

Наука всё ближе подбирается к решению одной из главных задач энергетики — созданию технологий, способных заменить ископаемое топливо и справиться с климатическим кризисом.