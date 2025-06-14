Теологи назвали возможную дату конца света и второго пришествия Христа

Группа теологов предложила новую теорию относительно возможной даты второго пришествия Христа и конца света. Согласно их расчетам, это может произойти 22 августа 2027 года. Исследователи пришли к таким выводам, основываясь на глубоком анализе библейских текстов и религиозной символики.

Выбор августа как предполагаемого месяца связан с его историческим значением как времени сбора урожая, что в библейской традиции символизирует время Божественного суда. Число 22, по мнению специалистов, имеет особое значение как завершающая цифра в описаниях, встречающихся в различных библейских источниках.

Год 2027 был выбран не случайно, так как в его составе присутствует число семь, которое имеет важное значение в библейской нумерологии. Оно упоминается в контексте дней творения, числе печатей, труб и чаш в Откровении, а также в пророчестве о семи годах скорби.

Тем не менее, теологи подчеркнули, что их выводы носят гипотетический характер. Официальная церковь, как правило, относится скептически к попыткам точно определить дату конца света.

Источник: Кулик