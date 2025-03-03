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Тело было в свинарнике: СК завершил расследование убийства 17-летней школьницы

Позже следователи выяснили, что обвиняемый надр...

pixabay.com

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Следственные органы Красноярского края завершили расследование уголовного дела об убийстве 17-летней девушки, тело которой с следами укусов свиней обнаружили в свинарнике. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, 41-летний житель деревни Ушканка Ужурского района причастен к этому преступлению. Ему предъявлены обвинения в убийстве с особой жестокостью, которое он совершил, пытаясь скрыть другое преступление, а также в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней в беспомощном состоянии и краже, повлекшей значительный ущерб.

Фигурант признал вину частично. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Напомним, тело девушки было найдено вечером 23 ноября 2024 года в деревянной постройке на территории частного дома в деревне Ушканка. Экспертиза установила, что причиной смерти стала обильная кровопотеря из-за повреждения бедренной артерии.

По данным следствия, обвиняемый работал у отца погибшей и конфликтовал с ним. В день трагедии он намеревался уничтожить скот в отместку, но столкнулся с девушкой. Между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил её по голове бревном. Потерпевшая потеряла сознание, после чего преступник оставил её в постройке, осознавая, что там находятся свиньи. Затем он забрал её телефон и бревно, которое позже сжёг.

Позже следователи выяснили, что обвиняемый надругался над девушкой, когда та уже не могла сопротивляться.

Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности. В 2003 году его осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, приговорив к пяти годам колонии. Однако в 2007 году он вышел по УДО. Также у него есть две судимости за кражу.

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