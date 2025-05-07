Telegraph: китайцы завершили работу над брошенным Западом ядерным проектом

Китайские учёные завершили разработку ториевого реактора — проекта, который ранее был заброшен в США и Европе. Об этом сообщает британский журналист Эндрю Орловски в The Telegraph.

Пекин использовал открытые наработки Запада и сумел довести технологию до практического уровня, тем самым фактически опередив своих «учителей».

Ториевые реакторы — это альтернатива традиционным урановым, и они считаются более безопасными и экологичными. Торий встречается в природе чаще, а реакторы на его основе подходят для малых стран, начинающих развитие ядерной энергетики. Китайский проект может стать новой вехой в энергетической безопасности.