ТАСС: в России хотят заместить 11 млн рабочих мест
Заместитель министра труда РФ Дмитрий Платыгин заявил, что в стране в ближайшие годы возникнет необходимость замещения около 11 миллионов рабочих мест, сообщает ТАСС. По его словам, значительная часть вакансий появится из-за выхода сотрудников на пенсию.
Он уточнил, что кадровая потребность включает как новые позиции, так и места, освобождаемые пенсионерами. Наибольший спрос на замену работников ожидается в обрабатывающей промышленности — здесь потребуется около 1,6 миллиона специалистов.
Ранее глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщала о нехватке 1,5 миллиона работников на фоне рекордно низкой безработицы в 2,3%. По прогнозам, дефицит кадров будет расти и к 2030 году может достигнуть двух миллионов. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также подчеркивала, что недостаток трудовых ресурсов сдерживает экономическое развитие страны.
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