Там бывают чудеса: Верующим рассказали о главных захоронения старцев

В православной традиции особое значение придаётся посещению могил праведников — старцев, монахинь и священников. Считается, что молитва у таких захоронений может принести духовное укрепление, исцеление и жизненные перемены. Вот пять особо почитаемых мест:

Могила Блаженной Матроны Московской — находится в Покровском монастыре в Москве. Сюда ежедневно стекаются сотни верующих. Люди рассказывают, что чувствуют особую силу и умиротворение, молясь у этой святыни. Могила преподобного Аристоклия Афонского — считается местом особой благодати. К нему часто обращаются с молитвами об исцелении и душевном покое. Захоронение матушки Мисаилы в Курской области — при жизни она давала мудрые советы и помогала духовно. Считается, что и после смерти продолжает помогать тем, кто сбился с пути. Могила архимандрита Ипполита — особенно известна тем, что верующие свидетельствуют о чудесах исцеления от болезней и зависимостей. Говорят, что на могиле мироточит металлический крест. Захоронение протоиерея Валентина Ястребцева в Рязанской области — отец Валентин был духовным наставником и помогал людям бороться с внутренними страстями и найти правильный путь в жизни.

Посещение этих мест, сопровождаемое искренней молитвой, для многих становится поворотным моментом в жизни, сообщает ИА «Кулик».