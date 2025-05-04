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Светящийся призрак из бездны: в Тихом океане найден новый вид

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В самой глубокой точке океана — Марианской впадине — рыбаки обнаружили загадочное морское существо, которое ранее не встречалось в научных каталогах. Об этом сообщает ИА «Кулик».

Находку подняли с большой глубины в районе Бездны Челленджера — она уходит почти на 11 километров ниже уровня моря. Такие глубины малоизучены, поскольку условия там крайне суровые.

Существо имеет полупрозрачное тело с необычным узором, светящиеся участки и удлинённые плавники. Его длина — около 90 см, а крупные глаза указывают на приспособленность к жизни в полной темноте.

Учёные уже провели первичный осмотр и ДНК-анализ, но существо не удалось отнести ни к одному известному виду. Исследователи признают, что из-за нехватки данных о глубоководной фауне пока невозможно точно определить его происхождение.

Изучение продолжается. Возможно, это открытие пополнит список новых видов морской жизни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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