Светящийся призрак из бездны: в Тихом океане найден новый вид
В самой глубокой точке океана — Марианской впадине — рыбаки обнаружили загадочное морское существо, которое ранее не встречалось в научных каталогах. Об этом сообщает ИА «Кулик».
Находку подняли с большой глубины в районе Бездны Челленджера — она уходит почти на 11 километров ниже уровня моря. Такие глубины малоизучены, поскольку условия там крайне суровые.
Существо имеет полупрозрачное тело с необычным узором, светящиеся участки и удлинённые плавники. Его длина — около 90 см, а крупные глаза указывают на приспособленность к жизни в полной темноте.
Учёные уже провели первичный осмотр и ДНК-анализ, но существо не удалось отнести ни к одному известному виду. Исследователи признают, что из-за нехватки данных о глубоководной фауне пока невозможно точно определить его происхождение.
Изучение продолжается. Возможно, это открытие пополнит список новых видов морской жизни.
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