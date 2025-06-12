Священнослужители объяснили правильные традиции поминовения усопших

Представители Русской православной церкви отметили, что в народе распространены обычаи поминовения усопших, которые не соответствуют христианскому учению. Они уточнили, что истинное поминовение связано с молитвой и духовной памятью, а не с выполнением бытовых суеверий.

Священники указали, что такие обычаи, как завешивание зеркал в доме усопшего, не имеют отношения к православной традиции. По церковным учениям, душа покойного не остается в материальном мире и не может «заблудиться» среди предметов обихода.

Духовенство также обсудило распространенные фразы и практики, такие как выражение «пусть земля будет пухом», которое, несмотря на свою популярность, не встречается в церковной практике и не приносит пользы для души усопшего.

Кроме того, священники пояснили, что оставление еды на могиле является языческим обычаем и не соответствует христианскому пониманию поминовения. В церковных канонах также нет упоминания о таких поверьях, как открытие окон после смерти или запрет на посещение кладбища детьми и беременными женщинами.

РПЦ призывает верующих уделять внимание основным формам поминовения, таким как молитва, подача милостыни и совершение добрых дел в память о усопших. Эти практики действительно приносят утешение живым и помогают душе покойного.

Источник: mkpenza.ru