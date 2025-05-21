Священники РПЦ рассказали, можно ли женщине находиться в храме в брюках

Священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что в современных условиях женщинам разрешено посещать храм в брюках. Они объяснили, что исторический запрет на ношение одежды противоположного пола связан с языческими обрядами, когда человек намеренно изменял свой внешний облик, выдавая себя за представителя другого пола.

— В Священном Писании речь идёт о тех, кто намеренно представлялся кем-то другим. Сегодня же женщины носят брюки не с целью казаться мужчинами, — отметил иерей Виктор Никишов.

Также священник Владимир Панарин добавил, что «идолопоклонники в древности переодевались в одежду противоположного пола для участия в развратных обрядах», сообщает Telegram-канал «Священник Владислав Береговой».

Таким образом, представители духовенства подчёркивают, что внешний вид сегодня оценивается с учётом современного контекста, а не древних традиций.