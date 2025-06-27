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Священники призывают отказаться от привычки лгать

Ложь как путь к гибели: эксперты предупреждают ...

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Ложь — это грех, который незаметно проникает в повседневную жизнь, разрушая душу и ослабляя духовные устои человека. Специалисты отмечают, что даже маленькие лжи, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, могут привести к серьёзным последствиям.

В Библии ложь рассматривается как одно из самых серьёзных нарушений. В книге Откровение Иоанна Богослова говорится, что "все лжецы будут в озере, горящем огнём и серою" (21:8). В стихе 22:15 предупреждается: "вне... всякий любящий и делающий неправду". Лжецы приравниваются к убийцам и идолопоклонникам, не из-за последствий их действий, а за саму суть — ложь отрывает человека от Бога.

Эксперты в области духовного здоровья утверждают, что ложь разрушает не только отношения с окружающими, но и внутреннее состояние человека. В мире, где лукавство и недоговорённости становятся нормой, даже в церковной среде порой поддерживается молчание или уклонение от правды. В таких условиях ложь становится неотъемлемой частью жизни, что приводит к утрате страха Божьего.

"Ложь — это не просто слабость, это духовный выбор, который ведёт к отступлению от Бога", — комментируют священнослужители. "Любящий неправду не унаследует Царствия Небесного, потому что ложь — это не просто слова, это стиль жизни, противоположный истине".

Духовные наставники призывают обратить внимание на этот грех и не позволить ему разрушить внутренний мир. Пока есть вера и желание очиститься, важно избавиться от привычки лгать, чтобы не стать её жертвой. В противном случае ложь может поглотить человека и отдалить его от Бога.

Источник: Кулик

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