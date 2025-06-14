Священники объясняют, стоит ли венчаться после сожительства

Православным верующим дали ответ на вопрос, стоит ли венчаться в церкви, если до этого мужчина и женщина жили в сожительстве.

В современном обществе термин «гражданский брак» часто неправильно воспринимается. Формально это равнозначно официальному браку, но на практике им часто называют просто сожительство.

Некоторые пары, прожившие вместе, задумываются о венчании. Однако возникает вопрос: можно ли это сделать после того, как они уже согрешили?

Сожительство без официального брака считается грехом. Но церковь не запрещает венчание в таком случае, и оно не ухудшит ситуацию. Наоборот, это хороший шаг, если пара решит закрепить свои отношения не только юридически, но и перед Богом. Церковь поддерживает такую инициативу, однако идеальным вариантом было бы вступить в брак и венчание до того, как пара начала жить совместно, отмечает дзен-канал «Святые места».

Источник: akpars.ru.