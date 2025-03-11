Священник заявил, что на верующего человека не действует колдовство

Священник Николай Савченко в разговоре с Общественной Службой Новостей высказался о вере в магическое влияние.

Он указал, что такие убеждения противоречат христианскому мировоззрению. По его мнению, колдовство — это призыв злых сил, которые не могут воздействовать на верующего человека. Однако сам процесс обращения к ним, как он отметил, представляет серьезную опасность для того, кто этим занимается.

Савченко также отметил, что страх перед колдунами чаще связан с человеческими домыслами, а не с реальной угрозой. Он пояснил, что люди часто сами внушают себе страх, который затем только усиливается. В заключение священник добавил, что не стоит бояться даже недоброжелателей, так как молитва к Богу дарует защиту. По его словам, человек, искренне просящий помощи у Господа, находится под Его покровительством.