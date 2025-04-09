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Священник: в России есть места, где земля не принимает кресты

Одним из таких мест он назвал территорию у...

pixabay.com

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Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге, отец Владимир Козлов, поделился с изданием «Новосвят» своими наблюдениями о местах в России, где, по его мнению, проявляется особая энергетика, связанная с трагической гибелью семьи Романовых. Он отметил, что в этих зонах кресты на захоронениях долго не сохраняются — будто сама земля отвергает религиозные символы.

Служа в храме более 20 лет, священник собрал множество свидетельств от прихожан и сам стал очевидцем странных разрушений. Он рассказал, что деревянные кресты быстро приходят в негодность — разрушаются за один сезон, а каменные конструкции покрываются трещинами без видимых причин.

Одним из таких мест он назвал территорию у Ганиной Ямы, расположенную неподалёку от Екатеринбурга, где в 1918 году были уничтожены останки Николая II и его семьи. По словам отца Владимира, здесь особенно часто фиксируются случаи, когда установленные кресты падают или исчезают, как будто не находят отклика у самой земли.

Священник добавил, что подобные явления происходят и в других регионах страны, в местах, где ранее проходили массовые захоронения без отпевания или казни. Он считает, что речь идёт не о мистике, а о духовном напоминании обществу: необходимо молиться и очищаться от тяжёлого наследия прошлого.

Отец Владимир призвал верующих не сторониться таких мест, а наоборот — приходить туда с открытым сердцем и молитвой. По его словам, эти земли не прокляты, они ждут примирения и памяти о тех, кто ушёл без покаяния.

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