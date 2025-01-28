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Священник Стесняев рассказал о признаках приближения конца света

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Батюшка Олег Стеняев поделился своим взглядом на признаки, указывающие на приближение конца света. По его словам, апокалипсис наступит, когда человечество утратит связь с физическим миром, а Господь пошлет ангелов смерти. Однако священнослужитель напомнил, что для каждого человека его собственный конец света наступает с уходом из жизни.

Олег Стеняев призвал не зацикливаться на страхе всеобщей гибели, отметив, что многие из нас покинут этот мир до апокалиптических событий. Тем не менее, он подчеркнул, что человечество сегодня всё дальше отдаляется от Христа, что делает конец света более ощутимым.

Среди признаков духовного упадка он выделил снижение посещаемости храмов, потерю интереса к семейным ценностям и размывание понятий добра и зла. Священник считает, что эти изменения сигнализируют о приближении трудных времен в духовной жизни общества, пишет ИА Кулик.

Стеняев также отметил, что вместо размышлений о конце света важно сосредоточиться на укреплении своей веры, восстановлении семейных связей и следовании христианским заповедям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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