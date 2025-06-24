Священник Русской Православной Церкви Игорь Сильченков заявил, что в условиях утраты духовных ценностей существует риск для человечества оказаться в центре ядерного конфликта.

Сильченков отметил, что некоторые люди на исповеди не могут даже назвать основные грехи, что свидетельствует о духовной растерянности и утрате моральных ориентиров.

Он добавил, что если люди вернутся к вере, будут каяться и исправляться, то угроза ядерной войны исчезнет. В противном случае, по его мнению, стоит ожидать беды.

Священник также указал, что после пандемии коронавируса количество верующих в храмах значительно уменьшилось. Он связывает этот факт с воздействием темных сил на души людей. Сильченков утверждает, что вера и духовная жизнь способны уберечь мир от угрозы катастрофы.

Источник: ИА ЕЛЬ.