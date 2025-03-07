Священник рассказал, что не нужно класть в гроб

Православная церковь составила список предметов, которые не рекомендуется класть в гроб с усопшим. По мнению священнослужителей, такие вещи, как драгоценности, гаджеты и религиозные символы, теряют свою значимость после смерти.

В РПЦ напомнили, что ничего нельзя забрать с собой в загробную жизнь. Священники призвали верующих воздержаться от укладки в гроб икон, крестиков и зеркал.

Традиция класть вещи рядом с покойным существует с древних времен, но в современности она считается необязательной. Эмоциональная привязанность к предметам не должна определять их место в последнем пути. Богослов Андрей Лебедев в интервью изданию «МедиаПоток» подчеркнул, что лучше оставить личные вещи усопшего, чтобы они служили памятью о нем.