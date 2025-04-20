Священник Портнов: скорлупу от освященных яиц нельзя выбрасывать в мусор

Скорлупу от освящённых пасхальных яиц нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Об этом рассказал священник Максим Портнов в беседе с aif.ru.

Он уточнил: хотя сама скорлупа не является святыней, к ней следует относиться с уважением, как к предмету, бывшему в храме. По церковной традиции, лучше всего сжечь её на участке или закопать в месте, где не ходят люди и животные.

«Не стоит придавать этому чрезмерного значения, но следовать благочестивой традиции — правильно», — отметил Портнов.

Также священник напомнил, что при украшении пасхальных яиц не стоит использовать изображения Иисуса Христа, Богородицы или святых, чтобы избежать неуважительного обращения. Лучше выбирать нейтральные орнаменты и символику.