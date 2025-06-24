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Священник пояснил, как выбирать крестных родителей для ребенка

Иерей Георгий Максимов ответил на вопросы право...

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Иерей Георгий Максимов ответил на вопросы православных верующих о том, как правильно выбрать крестных родителей для ребенка и какие обязанности на них возлагаются.

Многие православные верующие не знают, как найти крестных родителей, какие обязанности они несут по отношению к крестнику. Крестные родители должны быть православными, так как крестные - это духовные наставники для ребенка.

Рекомендуется выбрать двух крестных, однако церковь допускает одного крестного, того же пола, что и ребенок. В случае с крещением взрослого человека выбор крестных не предусмотрен. Однако для младенца без крестных Таинство крещения невозможно.

Священник Максимов объяснил, что многие боятся ответственности, связанной с ролью крестного, но если предлагают стать крестным, лучше согласиться. Несмотря на ответственность, это большая радость — быть духовным наставником для ребенка.

Среди обязанностей крестных — молиться за крестника, участвовать в его духовном воспитании, дарить православные книги и игры, общаться с ним и знакомить с верой.

Источник: akpars.ru

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