Не у нас
· 16+ · Анастасия Шарова

Священник объяснил, почему в храмах устанавливают размер пожертвований

Священник из Рязани объяснил, почему церковные ...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

Священник из Рязани Константин Камышанов прокомментировал претензии, которые нередко звучат в адрес Русской православной церкви по поводу необходимости пожертвований за участие в обрядах. В своём обращении, опубликованном в социальных сетях, он отметил: важно не игнорировать подобную критику, особенно со стороны атеистов, а давать понятные разъяснения.

В качестве примера он привёл обряд крещения. По его словам, рекомендуемая сумма пожертвования составляет 2 500 рублей, но это не обязательная плата — таинство совершается по просьбе верующего вне зависимости от финансового вклада.

Отец Константин провёл сравнение с другими сферами: приём у психиатра в Рязани может стоить 5 000 рублей в час, услуги фотографа — до 50 000, а коучинг — до 150 000 рублей. Он подчеркнул, что вопросы о цене чаще всего исходят от людей, для которых поход в храм — просто форма сервиса.

Священник призвал не ждать, что участие в обрядах будет абсолютно бесплатным, и напомнил: «Что даром делается, то даром и воспринимается». По его мнению, истинный смысл таинства может понять только человек, действительно вовлечённый в духовную жизнь, а не тот, кто воспринимает церковь как бытовую услугу, пишет Рязанская епархия.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Женщина воскресла во время своих похорон в Испании

Не у нас

день назад

Нейробиолог рассказал, что с ним происходило за гранью смерти

как вывести тараканов с помощью

Не у нас

16 часов назад

Старцы рассказали, что ждет Россию в XXI веке

Интересное в Казани

3 дня назад

Тайный код города: где в Казани учатся искусству быть “здесь и сейчас”

изготовление мебели на заказ спб в Санкт-Петербурге

Лонгриды

день назад

80 лет Победы: Казань вспомнила героев и пела всей площадью

Новости Казани

день назад

Под Казанью 8 мая 14-летняя девочка зарезала мать

Не у нас

день назад

Входящий звонок и сброс: эксперты рассказали, кто это делает

Не у нас

день назад

Названы 5 фильмов о Победе, которые нужно показать подросткам
Новости Казани
20 часов назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду

Горожанам советуют проявлять бдительность

Новости Казани

2 минуты назад

В Казани впервые покажут античную керамику из коллекции Эрмитажа

Не у нас

2 минуты назад

Финансист Ермилова: с 30 мая вводятся новые ограничения на переводы денег

Не у нас

7 минут назад

Овечкину клюшкой разбили губу в матче с "Каролиной"

Не у нас

7 минут назад

Продажи автобусов в России в апреле обвалились на 56% по сравнению с 2024 годом
Легковушка перевернулась после лобового столкно...
Новости Казани
17 часов назад

Легковушка перевернулась после лобового столкновения под Казанью

Не у нас

12 минут назад

В Турции вновь появилась морская слизь: под угрозой купальный сезон и экология

Не у нас

12 минут назад

Священник объяснил, почему в храмах устанавливают размер пожертвований

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане готовят крупные штрафы для «уклонистов» от работы в госклиниках
«Не ждать, а менять»: зачем предприниматель Ста...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Не ждать, а менять»: зачем предприниматель Станислав Зарубин решил участвовать в выборах в Казанскую гордуму