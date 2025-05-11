Священник объяснил, почему в храмах устанавливают размер пожертвований

Священник из Рязани Константин Камышанов прокомментировал претензии, которые нередко звучат в адрес Русской православной церкви по поводу необходимости пожертвований за участие в обрядах. В своём обращении, опубликованном в социальных сетях, он отметил: важно не игнорировать подобную критику, особенно со стороны атеистов, а давать понятные разъяснения.

В качестве примера он привёл обряд крещения. По его словам, рекомендуемая сумма пожертвования составляет 2 500 рублей, но это не обязательная плата — таинство совершается по просьбе верующего вне зависимости от финансового вклада.

Отец Константин провёл сравнение с другими сферами: приём у психиатра в Рязани может стоить 5 000 рублей в час, услуги фотографа — до 50 000, а коучинг — до 150 000 рублей. Он подчеркнул, что вопросы о цене чаще всего исходят от людей, для которых поход в храм — просто форма сервиса.

Священник призвал не ждать, что участие в обрядах будет абсолютно бесплатным, и напомнил: «Что даром делается, то даром и воспринимается». По его мнению, истинный смысл таинства может понять только человек, действительно вовлечённый в духовную жизнь, а не тот, кто воспринимает церковь как бытовую услугу, пишет Рязанская епархия.