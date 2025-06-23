Священник объясняет, почему нельзя пить и есть на кладбище

Священник Александр Ермолин, глава миссионерского отдела Казанской епархии, рассказал, как правильно вести себя на кладбище и какие действия противоречат православным традициям.

Главное – молитва, а не уборка

По словам иерея Александра, на кладбище люди приходят прежде всего молиться за умерших, а не просто навести порядок или поплакать. Перед входом на православное кладбище стоит крест, и верующие должны осенить себя крестным знамением.

Суеверия не имеют отношения к вере

Многие боятся ходить на кладбище беременными, якобы из-за «негативной энергетики». Священник считает, что это заблуждение, и единственное, чего стоит опасаться будущей маме – это простуды. Так же и с «обязательным» закрыванием оградки: некоторые думают, что иначе душа покойного будет блуждать. В православии такие представления не признаются – душа после смерти находится у Бога.

Время визита не имеет значения

Некоторые считают, что отпевание и похороны нужно проводить до полудня. Но, как подчёркивает Ермолин, с точки зрения церкви время не имеет значения – это суеверие, которому нет разумного объяснения.

Алкоголь на кладбище – кощунство

Священник резко осуждает традиции с распитием спиртного у могил и поливанием их водкой. По его словам, еда, оставленная на кладбище, не нужна умершему и больше напоминает языческое жертвоприношение. Лучше пожертвовать продукты нуждающимся, чем оставлять их на могиле.

Живые цветы – символ вечной жизни

Ермолин призывает приносить на кладбище живые цветы, а не искусственные. По его мнению, живые цветы символизируют жизнь и напоминают о рае, к которому стремится каждый христианин.

Православные не верят в порчу и «опасную» землю

Священник подчёркивает, что кладбищенская земля не может нанести вреда верующему человеку. Церковь не признаёт ни сглаз, ни порчу.

На Пасху – сначала в храм

Традиция посещать кладбища на Пасху появилась в советские годы. Но по церковным канонам этот день – время радости, и прежде всего нужно пойти на службу, а потом – можно на кладбище, чтобы помолиться.

Души не «ждут» на кладбище

Многие думают, что в родительские дни души умерших ждут близких у могил. Но церковь учит, что после смерти души находятся у Бога. Поэтому не стоит придавать значения суевериям вроде «не оборачиваться» или «не смотреть в зеркало заднего вида».

Как правильно поминать

Ермолин советует начинать с храма – помолиться на службе, потом прийти на кладбище, навести порядок и прочитать молитву об усопшем.

Источник: Татар-информ