Священник назвал причины, из-за которых свечи в храмах не дают бесплатно

В Русской православной церкви объяснили, почему прихожанам не выдают свечи бесплатно: по словам протоиерея Федора Бородина, свеча служит не только знаком молитвы, но и считается добровольным пожертвованием. Об этом сообщает Абзац.

Священнослужитель пояснил, что при бесплатной раздаче свечей затраты на их покупку пришлось бы покрывать самому приходу. В итоге эти расходы легли бы на других верующих, поскольку у прихода нет отдельных собственных средств, а сам он не финансируется из единого общецерковного бюджета.

По словам отца Федора, приобретение свечи можно рассматривать как участие в жизни конкретной церковной общины. При этом в храмах, как правило, доступны самые простые свечи, за которые просят небольшую символическую сумму.

Пожертвования, поступающие от прихожан, идут на повседневные нужды прихода. Эти деньги используют для содержания храма, оплаты коммунальных услуг, а также для помощи малоимущим членам общины.

Протоиерей добавил, что во многих храмах существуют приходские формы взаимной поддержки. Социальные работники помогают наладить связь между теми, кто готов оказать помощь, и людьми, которые в ней нуждаются.