Не у нас

Священник назвал причины, из-за которых свечи в храмах не дают бесплатно

Служба новостей Автор статьи
В Русской православной церкви объяснили, почему...

Про Казань

Подписаться на Дзен.канал

В Русской православной церкви объяснили, почему прихожанам не выдают свечи бесплатно: по словам протоиерея Федора Бородина, свеча служит не только знаком молитвы, но и считается добровольным пожертвованием. Об этом сообщает Абзац.

Священнослужитель пояснил, что при бесплатной раздаче свечей затраты на их покупку пришлось бы покрывать самому приходу. В итоге эти расходы легли бы на других верующих, поскольку у прихода нет отдельных собственных средств, а сам он не финансируется из единого общецерковного бюджета.

По словам отца Федора, приобретение свечи можно рассматривать как участие в жизни конкретной церковной общины. При этом в храмах, как правило, доступны самые простые свечи, за которые просят небольшую символическую сумму.

Пожертвования, поступающие от прихожан, идут на повседневные нужды прихода. Эти деньги используют для содержания храма, оплаты коммунальных услуг, а также для помощи малоимущим членам общины.

Протоиерей добавил, что во многих храмах существуют приходские формы взаимной поддержки. Социальные работники помогают наладить связь между теми, кто готов оказать помощь, и людьми, которые в ней нуждаются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Гид по Казани

день назад

Юные таланты: где ребёнок учится с интересом

если в многоквартирном доме тараканы куда обращаться

Интересно

день назад

Беззубов раскрыл, как прошли последние минуты Соседова после падения

Гид по Казани

2 дня назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

обучение игры на гитаре для начинающих взрослых в Казани

Не у нас

день назад

Как Китай ужесточил требования к вывозу авто и что изменится для россиян

Технологии

15 часов назад

Приложение работает через Wi-Fi, но отказывается через мобильный интернет: где искать запрет

Технологии

12 часов назад

Скачал файл на телефон и сразу потерял: где Android хранит загрузки из браузера

Наука

15 часов назад

Ученые и экологи отправятся изучать Волжский плес Куйбышевского водохранилища

Технологии

день назад

Телефон делает снимок с задержкой в несколько секунд: какой режим мог включиться случайно
Экономика
6 часов назад

Татарстан сэкономил более 4 млрд рублей на закупках

В Татарстане за девять месяцев сэкономили более...

Технологии

30 минут назад

Старый телефон отдали родственнику после сброса: что стоит проверить, чтобы вместе с ним не отдать свой аккаунт

Гид по Казани

день назад

Авто под контролем: проверенные мастерские и сервисы Казани

Технологии

3 часа назад

Отправили фотографию незнакомому человеку: какие данные снимок может рассказать о вас помимо изображения

Кулинария

6 часов назад

Шампиньоны снова дали полсковороды воды вместо золотистой корочки: одна ошибка превращает жарку в тушение
Днем в Татарстане до +11 градусов, дождь и мокр...
Новости Татарстана
2 дня назад

Днем в Татарстане до +11 градусов, дождь и мокрый снег отступят

Новости Татарстана

7 часов назад

Расходы превысят доходы: дефицит бюджета Татарстана — 8,5 млрд

Кулинария

9 часов назад

Пельмени больше не варю: пачку высыпаю прямо в сковороду — получается быстрый ужин с густым соусом

Новости Казани

10 часов назад

В Казани запустили чат-бот для проверки штрафов за парковку
Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году