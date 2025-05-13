Суперкомпьютер World One назвал дату и причину конца света

По данным аналитической системы World One, разработанной для анализа глобальных процессов, человеческая цивилизация может прекратить своё существование уже в период с 2040 по 2050 год. Причиной называют резкое ухудшение экологической обстановки на планете.

Суперкомпьютер выявил критическое загрязнение окружающей среды, стремительное изменение климата и последствия перенаселения. Эти факторы, по мнению системы, приближают человечество к точке невозврата.

Ключевые риски:

истощение запасов пресной воды;

отравление атмосферы токсичными выбросами;

глобальный продовольственный кризис.

Если человечество не пересмотрит модель потребления и производства, экологический коллапс станет необратимым, предупреждают эксперты. World One подчёркивает, что без немедленных и радикальных решений по сохранению экосистем, Земля станет непригодной для жизни большинства видов.