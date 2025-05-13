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Суперкомпьютер World One назвал дату и причину конца света

Система World One спрогнозировала конец цивилиз...

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По данным аналитической системы World One, разработанной для анализа глобальных процессов, человеческая цивилизация может прекратить своё существование уже в период с 2040 по 2050 год. Причиной называют резкое ухудшение экологической обстановки на планете.

Суперкомпьютер выявил критическое загрязнение окружающей среды, стремительное изменение климата и последствия перенаселения. Эти факторы, по мнению системы, приближают человечество к точке невозврата.

Ключевые риски:

  • истощение запасов пресной воды;

  • отравление атмосферы токсичными выбросами;

  • глобальный продовольственный кризис.

Если человечество не пересмотрит модель потребления и производства, экологический коллапс станет необратимым, предупреждают эксперты. World One подчёркивает, что без немедленных и радикальных решений по сохранению экосистем, Земля станет непригодной для жизни большинства видов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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