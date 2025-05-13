Суперкомпьютер World One назвал дату и причину конца света
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По данным аналитической системы World One, разработанной для анализа глобальных процессов, человеческая цивилизация может прекратить своё существование уже в период с 2040 по 2050 год. Причиной называют резкое ухудшение экологической обстановки на планете.
Суперкомпьютер выявил критическое загрязнение окружающей среды, стремительное изменение климата и последствия перенаселения. Эти факторы, по мнению системы, приближают человечество к точке невозврата.
Ключевые риски:
истощение запасов пресной воды;
отравление атмосферы токсичными выбросами;
глобальный продовольственный кризис.
Если человечество не пересмотрит модель потребления и производства, экологический коллапс станет необратимым, предупреждают эксперты. World One подчёркивает, что без немедленных и радикальных решений по сохранению экосистем, Земля станет непригодной для жизни большинства видов.
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