Суперкомпьютер рассчитал, когда может наступить Конец Света

Версий конца света существует немало. Одни считают, что человечество погубит ядерный конфликт, другие опасаются смертельной пандемии. Одни ученые предупреждают о глобальном потеплении, а другие предрекают новый ледниковый период. Также возможны природные катастрофы, такие как извержения вулканов, землетрясения и цунами.

Издание The Daily Star опубликовало еще один тревожный прогноз. Согласно расчетам суперкомпьютера World One, цивилизация может столкнуться с катастрофой уже к 2050 году.

Алгоритм пришел к такому выводу, проанализировав уровень загрязнения окружающей среды и темпы роста населения. Искусственный интеллект считает, что если человечество не изменит свой подход к экологии, уже к 2040 году условия жизни на Земле значительно ухудшатся.

Проблема загрязнения природы уже вызывает тревогу у специалистов, но если этот процесс продолжится, человечество может столкнуться с массовым вымиранием. В таком случае численность населения снизится до уровня начала XX века.

Ранее суперкомпьютер World One уже делал похожие прогнозы. В частности, он предупреждал о сокращении доступных природных ресурсов в будущем.