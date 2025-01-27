SuperJob: 31% россиян предпочитают брать отпуск в июле

По данным опроса SuperJob, проведенного среди 1600 экономически активных россиян, июль остается самым популярным месяцем для отпуска. В 2025 году этот выбор будет еще более выгодным, поскольку размер отпускных в июле окажется максимальным, сообщает Прайм.

Популярность месяцев

Июль : 31% респондентов считают этот месяц идеальным для отдыха. Особенно популярен он среди граждан до 35 лет (34%).

: 31% респондентов считают этот месяц идеальным для отдыха. Особенно популярен он среди граждан до 35 лет (34%). Август : Предпочитают 22% опрошенных, в основном россияне старше 45 лет (28%).

: Предпочитают 22% опрошенных, в основном россияне старше 45 лет (28%). Сентябрь : Выбирают 12%, чаще всего это люди с доходом свыше 100 тысяч рублей (21%).

: Выбирают 12%, чаще всего это люди с доходом свыше 100 тысяч рублей (21%). Июнь : Отмечен 9% участников, причем среди женщин этот месяц немного популярнее (11% против 8% мужчин).

: Отмечен 9% участников, причем среди женщин этот месяц немного популярнее (11% против 8% мужчин). Май и октябрь : Указаны только 5% респондентов.

: Указаны только 5% респондентов. Март: Наименее популярный месяц для отпуска — менее 1% опрошенных.

Факторы, влияющие на выбор

Семейные потребности : 26% россиян планируют отпуск с учетом возможностей членов семьи.

: 26% россиян планируют отпуск с учетом возможностей членов семьи. Погода : 14% отдают предпочтение времени с комфортными климатическими условиями.

: 14% отдают предпочтение времени с комфортными климатическими условиями. Рабочая загруженность : 12% выбирают отпускные даты, когда работы меньше.

: 12% выбирают отпускные даты, когда работы меньше. Личные предпочтения : 10% ориентируются исключительно на свои желания.

: 10% ориентируются исключительно на свои желания. Стоимость и доступность: 8% выбирают даты в зависимости от наличия билетов и выгодных цен на проживание.

Возрастные и доходные различия

Молодые люди чаще выбирают июль для отдыха.

чаще выбирают июль для отдыха. Старшие поколения предпочитают август и сентябрь.

предпочитают август и сентябрь. Высокий доход позволяет чаще планировать отпуск в бархатный сезон (сентябрь), в то время как среди россиян с доходом менее 50 тысяч рублей отпуск в этом месяце выбирает только 5%.

Таким образом, россияне ориентируются на погодные условия, семейные обстоятельства и финансовые возможности, чтобы сделать отдых максимально комфортным и выгодным.