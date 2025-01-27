SuperJob: 31% россиян предпочитают брать отпуск в июле
По данным опроса SuperJob, проведенного среди 1600 экономически активных россиян, июль остается самым популярным месяцем для отпуска. В 2025 году этот выбор будет еще более выгодным, поскольку размер отпускных в июле окажется максимальным, сообщает Прайм.
Популярность месяцев
- Июль: 31% респондентов считают этот месяц идеальным для отдыха. Особенно популярен он среди граждан до 35 лет (34%).
- Август: Предпочитают 22% опрошенных, в основном россияне старше 45 лет (28%).
- Сентябрь: Выбирают 12%, чаще всего это люди с доходом свыше 100 тысяч рублей (21%).
- Июнь: Отмечен 9% участников, причем среди женщин этот месяц немного популярнее (11% против 8% мужчин).
- Май и октябрь: Указаны только 5% респондентов.
- Март: Наименее популярный месяц для отпуска — менее 1% опрошенных.
Факторы, влияющие на выбор
- Семейные потребности: 26% россиян планируют отпуск с учетом возможностей членов семьи.
- Погода: 14% отдают предпочтение времени с комфортными климатическими условиями.
- Рабочая загруженность: 12% выбирают отпускные даты, когда работы меньше.
- Личные предпочтения: 10% ориентируются исключительно на свои желания.
- Стоимость и доступность: 8% выбирают даты в зависимости от наличия билетов и выгодных цен на проживание.
Возрастные и доходные различия
- Молодые люди чаще выбирают июль для отдыха.
- Старшие поколения предпочитают август и сентябрь.
- Высокий доход позволяет чаще планировать отпуск в бархатный сезон (сентябрь), в то время как среди россиян с доходом менее 50 тысяч рублей отпуск в этом месяце выбирает только 5%.
Таким образом, россияне ориентируются на погодные условия, семейные обстоятельства и финансовые возможности, чтобы сделать отдых максимально комфортным и выгодным.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец