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SuperJob: 31% россиян предпочитают брать отпуск в июле

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По данным опроса SuperJob, проведенного среди 1600 экономически активных россиян, июль остается самым популярным месяцем для отпуска. В 2025 году этот выбор будет еще более выгодным, поскольку размер отпускных в июле окажется максимальным, сообщает Прайм.

Популярность месяцев

  • Июль: 31% респондентов считают этот месяц идеальным для отдыха. Особенно популярен он среди граждан до 35 лет (34%).
  • Август: Предпочитают 22% опрошенных, в основном россияне старше 45 лет (28%).
  • Сентябрь: Выбирают 12%, чаще всего это люди с доходом свыше 100 тысяч рублей (21%).
  • Июнь: Отмечен 9% участников, причем среди женщин этот месяц немного популярнее (11% против 8% мужчин).
  • Май и октябрь: Указаны только 5% респондентов.
  • Март: Наименее популярный месяц для отпуска — менее 1% опрошенных.

Факторы, влияющие на выбор

  • Семейные потребности: 26% россиян планируют отпуск с учетом возможностей членов семьи.
  • Погода: 14% отдают предпочтение времени с комфортными климатическими условиями.
  • Рабочая загруженность: 12% выбирают отпускные даты, когда работы меньше.
  • Личные предпочтения: 10% ориентируются исключительно на свои желания.
  • Стоимость и доступность: 8% выбирают даты в зависимости от наличия билетов и выгодных цен на проживание.

Возрастные и доходные различия

  • Молодые люди чаще выбирают июль для отдыха.
  • Старшие поколения предпочитают август и сентябрь.
  • Высокий доход позволяет чаще планировать отпуск в бархатный сезон (сентябрь), в то время как среди россиян с доходом менее 50 тысяч рублей отпуск в этом месяце выбирает только 5%.

Таким образом, россияне ориентируются на погодные условия, семейные обстоятельства и финансовые возможности, чтобы сделать отдых максимально комфортным и выгодным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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