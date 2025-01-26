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студент из АлтГУ создал нейросеть для защиты от БПЛА с умными камерами

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Студент Алтайского государственного университета Владислав Цвенгер создал уникальную систему на основе нейросети, способную обнаруживать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с использованием обычных камер видеонаблюдения. Разработка, о которой пишет «Вечерний Барнаул», может стать доступным и эффективным инструментом для защиты предприятий и городов от угроз, связанных с дронами.

Идея и её реализация

Владислав решил объединить искусственный интеллект и беспилотные технологии ещё во время работы над своей бакалаврской диссертацией. Его система отличается от дорогих средств радиоэлектронной борьбы, доступных только стратегическим объектам, тем, что использует уже установленные камеры наблюдения.

На основе сверточной нейронной сети, архитектуру которой впервые разработал французско-американский учёный Ян Лекун, Владислав обучил камеры распознавать и классифицировать различные типы объектов. Система способна отличать дроны — квадрокоптеры, самолёты — от птиц и других движущихся объектов.

Во время тестирования система демонстрировала высокую точность: она фиксировала дроны на видеозаписях и отправляла оператору стоп-кадры с отмеченными объектами.

Практическое применение

Разработка способна не только обнаруживать дроны, но и интегрироваться с другими системами безопасности. Например, система может подавать тревожный сигнал или передавать данные средствам ПВО.

В перспективе Владислав планирует расширить функционал своей нейросети, чтобы она могла идентифицировать новые типы БПЛА и работать в реальном времени.

Признание и планы на будущее

Научный руководитель студента, доцент кафедры информационной безопасности Даниил Салита, отметил высокую точность и конкурентоспособность разработки. Система уже получила признание, заняв первое место на сибирско-дальневосточном этапе Всероссийского конкурса студенческих работ по информационной безопасности.

Пока проект ещё не внедрён в промышленную эксплуатацию, однако Владислав намерен продолжить его развитие в рамках магистерской диссертации, чтобы система могла стать полноценным инструментом для обеспечения безопасности.

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