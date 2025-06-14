Стивен Станко будет казнен в Южной Каролине

13 июня в штате Южная Каролина назначена казнь для 57-летнего Стивена Станко, осужденного за убийство двух человек. Мужчине ранее были вынесены два смертных приговора: один за убийство друга и кражу денег с его банковского счета, второй — за убийство сожительницы и изнасилование её дочери.

Приговор Станко был вынесен в 2005 году. Изначально он выбрал расстрел как способ исполнения приговора, но позже решил изменить выбор в пользу смертельной инъекции, после того как вскрытие другого заключенного, казненного расстрелом, показало, что пули не достигли сердца.

Несмотря на назначенную дату казни, Станко всё ещё может избежать смертной казни, подав апелляцию в Верховный суд США. Также, за несколько минут до казни, тюремные власти могут связаться с губернатором Южной Каролины Генри Макмастером, который имеет право помиловать осужденного. Однако, за последние пятьдесят лет ни один губернатор штата не воспользовался этим правом.

Это будет шестая казнь в Южной Каролине за последние девять месяцев. В марте этого года в штате была проведена первая казнь через расстрел за последние 15 лет.