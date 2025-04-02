Старые версии приложения Сбербанка перестанут работать

Сбербанк призывает владельцев смартфонов на Android следить за актуальностью своего мобильного приложения и регулярно устанавливать обновления. В пресс-службе банка уточнили, что такие напоминания отправляются клиентам на постоянной основе.

Там же сообщили, что устаревшие версии программы можно обновить через отечественный магазин RuStore. В банке напомнили: поддержка версий ниже 14.7 была прекращена ещё в сентябре 2024 года. Также к устаревшим относят версии от 14.7 до 15.9, которые выпускались в период с 2023 по 2024 год.

Несмотря на то, что в 2025 году отключать старые версии не планируется, пользователи, которые ими ещё пользуются, продолжают получать уведомления с просьбой установить актуальную версию.

Представители Сбербанка также добавили, что если при входе в приложение появляется рекомендация обновить его, сделать это можно через магазин RuStore, пишет РИА Новости.