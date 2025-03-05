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Стартовало тиканье вулканической бомбы: что скрывает озеро в Германии

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Геологи предупредили об опасности, скрывающейся в живописном озере в центре Европы.

Несмотря на чистую воду, на дне озера Лаахер-Зе находится мощный вулкан, который представляет собой серьёзную угрозу. По словам ученых, с момента последнего извержения прошло уже 13 тысяч лет, и вулкан может «копить силы».

Если произойдет новое извержение, последствия затронут почти всю Европу. В прошлый раз выброс магмы составил более 20 кубических километров, и катастрофы, такие как землетрясения, цунами и наводнения, охватили весь континент. В течение нескольких месяцев после этого на Земле не было солнечного света.

Хотя туристы любят это место за его природную красоту и часто катаются по озеру на лодках, вулкан может пробудиться в любой момент. Учёные продолжают внимательно следить за сейсмической активностью в этом регионе, сообщает дзен-канал «Популярная наука».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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