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Стартовали масштабные исследования древнего льда: работает метод криптона-81

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Международная команда исследователей из Китая и США разработала новый метод точного определения возраста древних ледников, используя редкий радиоактивный изотоп криптон-81. Этот изотоп оказался идеальным маркером времени благодаря своей стабильной связи с временными параметрами.

Технология, созданная китайскими учёными, основана на применении ультрафиолетового излучения для перевода атомов криптона в метастабильное состояние. Такой подход не разрушает ледяной образец и позволяет проводить анализ при минимальном количестве льда — около одного килограмма, тогда как раньше для исследований требовались тонны.

Используя новую методику, исследователи датировали два образца льда с ледника Тейлора в Антарктиде, определив их возраст примерно в 130 тысяч лет. Эти данные совпали с результатами традиционных методов, подтвердив надёжность технологии.

Новый подход открывает широкие возможности для изучения древних ледников не только в Антарктиде, но и в других регионах, таких как Гренландия и Тибетское нагорье. Это поможет лучше понять климатические изменения на Земле за последние полтора миллиона лет.

Несмотря на преимущества, широкое применение метода пока ограничено из-за необходимости сложного оборудования и узкопрофильных специалистов. Тем не менее, технология уже сейчас позволяет исследовать уникальные образцы, ранее недоступные науке, сообщает «Стерлеград».

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