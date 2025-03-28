Стало известно, почему телефон тормозит после обновления

Если смартфон стал зависать, медленно откликаться или бесконечно что-то грузит — это не просто баги, а признак, что система не справляется с вашими привычками использования.

1. Не хватает памяти

После обновления системы телефон начинает использовать больше ресурсов. Когда свободного места на устройстве остается меньше 10%, оно начинает «тормозить». Решение простое: удалите лишние приложения, перенесите фото и видео в облачное хранилище или подключите флешку через OTG. В Android можно зайти в «Настройки» → «Хранилище» → «Освободить место», и система сама предложит удалить временные файлы. На iPhone для этого есть встроенная функция в iCloud.

2. Приложения устарели

Если разработчики не обновили программу под новую ОС, она может работать с ошибками. Зайдите в Play Store или App Store и обновите всё. Если проблема только в одном приложении — откройте его настройки и очистите кэш. А для важных программ, вроде банковских, лучше полностью удалить и установить заново — так исчезнут старые ошибки.

3. Анимация грузит процессор

После обновления визуальные эффекты могут сбрасываться и работать тяжелее, чем раньше. На Android активируйте режим разработчика (в «О телефоне» нажмите 7 раз на «Номер сборки»), а затем в разделе «Для разработчиков» уменьшите масштаб анимаций или отключите их. На iPhone зайдите в «Универсальный доступ» → «Движение» → «Уменьшить движение».

4. Слишком активный фон

Некоторые программы после обновления получают больше свободы в фоновом режиме. На Android нажмите на значок приложения, перейдите в «Информация» → «Батарея» → «Ограничить фоновую активность». На iPhone: «Аккумулятор» → «Активность приложений» — и уберите лишнее.

5. Помогает ли сброс настроек?

Если всё по-прежнему тормозит, попробуйте сбросить только сетевые настройки. Это безопасно — данные не удалятся. На Android: «Настройки» → «Система» → «Сброс» → «Сбросить Wi-Fi, мобильные сети и Bluetooth». На iPhone: «Основные» → «Сброс» → «Сбросить настройки сети».

6. Полный сброс — крайний вариант

Если ничего не помогает, сделайте резервную копию и выполните сброс до заводских настроек. На Android: «Настройки» → «Система» → «Сброс» → «Удалить все данные». На iPhone: «Основные» → «Сброс» → «Стереть все содержимое и настройки». Потом просто восстановите данные из облака — телефон будет работать как новый.

7. Возможно, проблема в самом устройстве

Старые телефоны (старше трёх лет) могут плохо справляться с новыми системами из-за слабой оперативной памяти или изношенной флеш-памяти. Проверьте состояние аккумулятора с помощью приложений вроде AccuBattery (Android) или CoconutBattery (iOS). Если износ выше 30%, стоит задуматься о замене батареи.

И напоследок — не спешите с обновлениями

Лучше подождать пару недель после выхода новой версии — за это время разработчики успеют исправить ошибки. А если после обновления стало только хуже, попробуйте вернуться к предыдущей версии ОС через Recovery Mode (Android) или iTunes (iPhone), пишет ТУТ НЬЮС.