Стало известно, кто в России будет платить тройной налог на авто

В России поменяли правила оплаты тройного автоналога

Обновленные правила расчета транспортного налога, вступающие в силу с 2025 года, вводят важные изменения для владельцев автомобилей. Основное нововведение касается увеличения порога стоимости автомобилей, подпадающих под "налог на роскошь", с 3 до 10 миллионов рублей.

Основные изменения

Отмена повышающих коэффициентов для автомобилей стоимостью от 3 до 10 миллионов рублей :

С 2023 года транспортные средства в этой ценовой категории больше не облагаются увеличенным налогом. Теперь повышенные коэффициенты будут применяться только к автомобилям стоимостью выше 10 миллионов рублей.

Новые коэффициенты для дорогостоящих автомобилей : Для машин стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей и возрастом менее 10 лет применяется коэффициент 3. Для автомобилей стоимостью свыше 15 миллионов рублей возрастом до 20 лет также используется коэффициент 3.



Базовый расчет налога

Основной расчет транспортного налога остается неизменным с 2003 года. Он производится путем умножения мощности двигателя в лошадиных силах на региональную налоговую ставку. Например, для автомобилей с мощностью более 250 лошадиных сил в большинстве регионов действует ставка 150 рублей за каждую лошадиную силу.

Производители автомобилей часто ограничивают мощность двигателей до 249 л.с., чтобы избежать повышенного налогообложения.

Как рассчитывается налог для дорогостоящих автомобилей

Для машин, подпадающих под "налог на роскошь", расчет производится следующим образом:

Умножается мощность двигателя на региональную налоговую ставку. Полученная сумма умножается на повышающий коэффициент.

Влияние изменений

Эти изменения существенно сокращают количество автомобилей, подпадающих под повышенное налогообложение, и направлены на снижение налоговой нагрузки для владельцев автомобилей средней ценовой категории. Тем не менее, владельцам автомобилей премиум-класса придется учитывать новые коэффициенты при расчете налогов.

Эти нововведения уже вызвали интерес со стороны автолюбителей и экспертов, так как они могут повлиять на выбор транспортных средств и стратегию автопроизводителей, сообщает ФедералПресс.