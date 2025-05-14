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Стало известно, когда начнутся летние каникулы в России

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Летние каникулы для российских школьников в этом году начнутся 26 мая — об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ. По информации ведомства, учебный год завершится в соответствии с федеральным графиком, а сами каникулы продлятся до 31 августа.

В министерстве подчеркнули, что продолжительность летнего отдыха для учеников 1–8-х и 10-х классов должна составлять не менее восьми недель. Это важно для полноценного восстановления детей после учебной нагрузки.

Что касается девятиклассников, то для них дата окончания учебного года зависит от сроков проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) и может отличаться от общего графика. При этом школы вправе адаптировать календарь под себя, соблюдая федеральные рекомендации.

Таким образом, большинство школьников в России уйдут на отдых с 26 мая, а вернутся за парты в начале сентября. Родителям уже сейчас стоит планировать отпуск, отдых и лагеря, учитывая утверждённый график, пишет РИА Новости.

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