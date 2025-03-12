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Стало известно, как пресечь слежку ПК

Некоторые шпионские утилиты записывают нажатия ...

pixabay.com

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Современные технологии делают жизнь удобнее, но фиксируют все действия пользователей. Домашние компьютеры сами становятся инструментами слежки — через историю браузера, файлы cookies и вредоносные программы.

Некоторые шпионские утилиты записывают нажатия клавиш и отправляют отчеты каждые 10 минут. По данным TechRadar, кэш браузера может сохранять историю просмотров до трех месяцев, даже после удаления. Рекламные сети передают сотни пользовательских запросов в сутки, а телеметрические данные отправляются на серверы Microsoft каждые 15 минут. Некоторые программы могут тайно включать камеру и микрофон.

Чтобы защитить свои данные, эксперты советуют установить надежный антивирус. Если подозрения остаются, рекомендуется переустановить операционную систему и полностью очистить жесткие диски. Это займет около часа, но повысит безопасность, пишет портал «Тут Ньюс».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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