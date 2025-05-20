Стало известно, как передвигались жители Арктики 9000 лет назад

Ученые обнаружили следы, свидетельствующие о том, что древние люди на территории Арктики уже 9000 лет назад использовали ездовых собак для передвижения. Раскопки в Восточной Сибири показали, что жители тех мест передвигались на нартах — санях, запряженных собаками. Такой транспорт служил не только для поездок, но и для перевозки грузов.

Ранее считалось, что люди приручили собак для таких целей намного позже, однако находки деревянных изделий и останков животных на стоянках опровергают эту точку зрения. Сейчас историки уверены, что предки осознанно разводили собак и строили нарты, похожие на современные чукотские.

Это позволяло им преодолевать большие расстояния. Дальнейшие исследования помогут лучше понять особенности жизни и перемещений древних арктических народов, сообщает «МедиаПоток».