Не у нас
· 16+ · Служба новостей

Стало известно, как передвигались жители Арктики 9000 лет назад

Подписаться на Дзен.канал

Ученые обнаружили следы, свидетельствующие о том, что древние люди на территории Арктики уже 9000 лет назад использовали ездовых собак для передвижения. Раскопки в Восточной Сибири показали, что жители тех мест передвигались на нартах — санях, запряженных собаками. Такой транспорт служил не только для поездок, но и для перевозки грузов.

Ранее считалось, что люди приручили собак для таких целей намного позже, однако находки деревянных изделий и останков животных на стоянках опровергают эту точку зрения. Сейчас историки уверены, что предки осознанно разводили собак и строили нарты, похожие на современные чукотские.

Это позволяло им преодолевать большие расстояния. Дальнейшие исследования помогут лучше понять особенности жизни и перемещений древних арктических народов, сообщает «МедиаПоток».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Таинственный саркофаг в Антарктиде: ученые увидели живое существо

Интересное в Казани

день назад

Казань включается в сюжет: рассказываем, как театр Даниила Миронова превращает зрителя в героя

почему тараканы выползают в темноте

Не у нас

день назад

Названа причина смерти актрисы Ольги Блок-Миримской

Интересное в Казани

3 дня назад

Не только для городских: в Татарстане школьников бесплатно учат программировать онлайн

"догситтер найти в Москве"

Новости Казани

день назад

В Казани мужчина погиб от удара током на крыше вагона

Не у нас

день назад

Загадочный гул охватил всю Землю: ученые объяснили природу аномалии

Новости Татарстана

день назад

Жителей Татарстана ждут длинные выходные в июне

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане запустят приложение «Госуслуги 2.0» в День России

Не у нас

45 минут назад

NG: Ученые нашли капсулу времени – изучение аномалии прошло на Аляске
Новости Татарстана
7 часов назад

В Татарстане мошенники атакуют школьников под видом портала для ЕГЭ

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хай...

Не у нас

30 секунд назад

Университет Мичигана запустил самый мощный лазер в мире — ZEUS

Интересное в Казани

день назад

Фитнес под открытым небом в Казани: рассказываем, почему тренировки на крыше становятся популярны

Не у нас

5 минут назад

Православные отмечают 22 мая день Николая Чудотворца

Не у нас

5 минут назад

В США успешно провели первую в мире пересадку мочевого пузыря
«Тануки» возвращается к японским традициям
Интересное в Казани
2 часа назад

«Тануки» возвращается к японским традициям

Не у нас

5 минут назад

Бастрыкин: мигранты не должны приезжать в Россию с детьми и женами

Не у нас

10 минут назад

В Австралии акулы наелись токсичных водорослей и начали сходить с ума

Не у нас

10 минут назад

Отец Владислав призвал школьников молиться, чтобы сдать ЕГЭ
Новая квартира от 3,8 млн: куда переехать в Каз...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Новая квартира от 3,8 млн: куда переехать в Казани